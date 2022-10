Pokémon Écarlate et Violet : encore un trailer demain à 15h

Pokémon Écarlate et Violet ne vont décidément pas nous lâcher d’ici leur sortie le mois prochain et nous donnent donc rendez-vous une fois de plus pour une nouvelle bande-annonce, qui sera diffusée demain.

Pokémon Ecarlate et Violet utilisent Harcèlement

Une semaine après une vidéo très longue pour trop peu de nouvelles informations, Pokémon Écarlate et Violet reviendront déjà demain à 15h, heure française, avec une autre bande-annonce. Comme toujours aucun indice sur ce que l’on peut espérer de ce trailer qui pourrait donc dévoiler de nouveaux Pokémon ou des formes de Paldea, des mécaniques inédites ou d’autres personnages à croiser lors de l’aventure.

Il faut bien avouer que cela étonne un peu de voir Game Freak et la Pokémon Company communiquer autant, eux qui sont normalement dans le service minimum pour faire durer le suspense jusqu’au lancement. On en vient à se demander si ce n’est pas dû aux très nombreuses fuites depuis quelques mois ou à un certain manque d’enthousiasme de la part des joueurs et des joueuses pour cet épisode.

Bref, rendez-vous demain sur la chaîne Youtube officielle, ou ici puisque nous couvrirons forcément la bande annonce, avant la sortie de Pokémon Écarlate et Violet en exclusivité sur Nintendo Switch le 18 novembre. En attendant, vous pouvez retrouver notre foire aux questions dédiée au jeu ainsi que nos articles pour précommander votre exemplaire, ou votre console collector.