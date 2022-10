Pokémon Écarlate et Violet pique-niquent avec Farigiraf

Décidément, Pokémon Écarlate et Violet semblent vouloir beaucoup plus communiquer que les épisodes précédents et voici donc, comme promis hier, la sixième bande-annonce du jeu (sans compter les petites vidéos qui présentent des créatures spécifiques comme Tag-Tag ou Taupikeau).

Pokémon Écarlate et Violet se remettent en situation

Cette vidéo de 14 minutes sert surtout à rappeler un peu tout ce que l’on avait vu jusqu’à présent sur Pokémon Écarlate et Violet en nous montrant un peu plus de gameplay avec l’interface du jeu. La mise en situation permet tout de même d’apprendre de nouvelles choses, comme la présence de Pokémon sauvages avec une aura dorée sur la carte.

Il s’agit de Pokémon Téracristal sauvages. Ils débutent donc le combat sous forme téracristal et il faut donc les attaquer jusqu’à ce qu’ils reprennent leur forme normale pour pouvoir les capturer. L’exemple montré ici est un Rondoudou de type téracristal eau et on nous signale au passage que n’importe quel Pokémon peut avoir n’importe quel type lors de sa téracristallisation.

Ce qui étonne un peu puisqu’on nous avait dit qu’il ne serait pas possible d’avoir un Pikachu de type téracristal Vol si on ne le récupérait pas via le Cadeau Mystère dans les mois qui suivent la sortie du jeu… Bref, on ne doute pas que Game Freak ait gardé quelques combinaisons pour les distribuer ou pour ne pas trop déséquilibrer la scène compétitive.

Bonne nouvelle pour les CT

Une forme de craft sera présente via la Machine à CT présente dans tous les Centres Pokémon et qui permettra de fabriquer ses Capsules Techniques. Non désolé, il ne s’agit pas d’un moyen d’inventer ses propres capacités mais seulement d’obtenir des exemplaires supplémentaires de celles que vous avez déjà trouvées par exemple.

Pour ne pas abuser du système, ce ne sera évidemment pas si facile que cela à faire. En effet, il faudra trouver les bons ingrédients et pour cela il faudra affronter des Pokémon sauvages qui feront tomber des touffes de poils en fin de combat par exemple.

Et même avec ça, le farm ne suffira pas puisque la Machine demandera un certain nombre de Points de Ligue pour faire une CT sans nous préciser comment on en gagne. Forcément, on imagine déjà qu’il s’agira d’une monnaie très importante qu’il faudra utiliser pour divers choses et qu’il faudra donc se montrer économe avec la fabrication des Capsules Techniques supplémentaires.

Déjeuner sur l’herbe à Paldea

Les épisodes de la série ont toujours une fonction pour chouchouter ses Pokémon en toute tranquillité et celle de Pokémon Écarlate et Violet est donc le Pique-Nique. Vous pouvez choisir un endroit pour installer votre table et faire sortir toute votre équipe de leurs Poké Ball. Cela vous permettra de les laver ou de jouer à la balle avec eux pour approfondir votre relation avec eux, mais pas que.

Car vous pourrez aussi préparer des sandwichs en plaçant avec soin chaque ingrédient et condiment. Un sandwich réussi pourra apporter de nombreux bénéfices temporaires en plus de rendre des PV à vos Pokémon préférés. Parmi les exemples cités, on a l’augmentation du taux d’xp ou des bonus liés à des types spécifiques pour augmenter leurs chances d’apparition ou de capture.

Et il se pourrait bien que vous trouviez des Œufs de Pokémon lors de vos piques-niques (non, pas pour les sandwichs, pour les faire éclore). Et il sera possible d’inviter vos amis pour profiter de ce moment jusqu’à quatre personnes, en local ou via Internet si vous avez l’abonnement Nintendo Switch Online.

Girafarig fait un tête à queue

Cette présentation de Pokémon Écarlate et Violet ne pouvait quand même pas nous laisser sans nouvelle créature et c’est donc Girarafig qui a eu droit à une nouvelle évolution qui voit son étrange appendice prendre le dessus sur sa tête. Farigiraf reste un Pokémon de type Normal / Psy et on nous dit que si ses pouvoirs sont renforcés grâce à ses deux cerveaux, leur manque de cohésion le rend plus lent à réagir.

Catégorie : Pokémon Long-Cou

Pokémon Long-Cou Type : Normal/Psy

Normal/Psy Taille : 3,2 m

3,2 m Poids : 160,0 kg

160,0 kg Talents : Ruminant / Armure Caudale

Ruminant / Armure Caudale Description : La tête noire de sa queue et sa tête principale ont fusionné suite à son évolution. Les pouvoirs de Farigiraf sont renforcés par la synchronisation cérébrale de ses deux cerveaux. Il peut ainsi émettre des ondes psychiques depuis ses antennes. Toujours sur ses gardes, il peut détecter n’importe quel danger en un instant. Cependant, son corps est très souvent incapable de réagir aussi vite que ses deux cerveaux.​ Sa tête noire extrêmement dure et épaisse lui permet de protéger sa tête principale. Lorsque cette tête noire referme sa mâchoire, Farigiraf fait tournoyer son long cou pour infliger de sérieux dégâts physiques à ses adversaires. La puissance de cette attaque est telle qu’elle serait capable de pulvériser des rochers et de fendre des poutres d’acier.​​

Vous avez peut-être remarqué que ses deux talents étaient inédits. Ruminant permet de bénéficier une nouvelle fois de l’effet d’une baie consommée lors du tour précédent tandis qu’Armure Caudale bloque toutes les attaques prioritaires des adversaires.

Les nouveaux détails sur le reste

On a tout de même noter quelques autres précisions sur des aspects déjà connus du jeu. Par exemple, sur le déroulement des combats dans les bases de la Team Star. Cela tirera profit des combats automatiques comme prévu mais on sait désormais que le jeu prendra automatiquement les premiers Pokémon disponibles dans votre équipe pour faire le combat au lieu de vous laisser choisir.

On a aussi vu un peu plus en détail la customisation du personnage que l’on nous promettait comme la plus importante du jeu, tout en nous prévenant que les choses seraient plus limitées au niveau de la tenue vu que l’on porte un uniforme. La liberté passera donc par un plus grande sélection au niveau du visage et de nouvelles options comme le choix des cils et des sourcils par exemple, ou du maquillage.

Nous avons aussi pu voir un peu plus le mode photo nettement plus libre qu’avant puisqu’il nous permettra de prendre des selfies (ou des photos classiques) un peu partout avant d’y ajouter des filtres par exemple. De quoi faire plaisir à celles et ceux qui se sentaient trop à l’étroit dans le studio de Légendes Pokémon Arceus.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront le 18 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch et vous pouvez consulter nos articles pour précommander vos exemplaires au meilleur prix ou trouver où acheter la console collector.