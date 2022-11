Pokémon Écarlate et Violet : une publicité japonaise avec 5 minutes de gameplay

Pokémon Écarlate et Violet sont attendus pour ce mois de novembre, mais Nintendo continue de nous dévoiler de nouveaux éléments sur le jeu au compte-gouttes. Aujourd’hui, on s’attarde sur une publicité japonaise qui nous fait un gros tour d’horizon du RPG de Gamefreak.

Un meilleur polissage des graphismes ?

Même si la vidéo est en japonais, cela nous permet d’avoir des images assez fraîches de Pokémon Écarlate et Violet avec la présentation des Pokémon de départ, l’exploration en monde ouvert, les personnages, la personnalisation de votre avatar, le mode photo et bien d’autres nouveautés. Même si cela reste un trailer et qu’il faudra confirmer lors du test, on a l’impression que les finissions en matière de graphismes sont un peu plus propres par rapport à ce que nous avions vu lors de notre preview il y a quelque temps.

Quoi qu’il arrive, on imagine que ce Pokémon en monde ouvert sera l’une des meilleures ventes de l’année. Récemment, Nintendo a révélé le Pokémon chien Toutombe, mais il reste énormément d’autres Pokémon à découvrir. Rendez-vous donc le 18 novembre prochain sur Nintendo Switch pour en savoir plus.