Pokémon Écarlate et Violet présentent la championne Mashynn

Pokémon Écarlate et Violet nous l’avaient promis hier, ils avaient encore une fois une nouvelle bande-annonce à nous proposer. Pas grand chose à découvrir dans cette vidéo de trois minutes en dehors d’une Championne d’Arène qui s’amuse à teaser un nouveau Pokémon.

Pokémon Écarlate et Violet voudraient qu’on fasse un jeu de mot ici

Pokémon Écarlate et Violet nous dévoilent donc sa troisième championne d’Arène sur les huit présents dans le jeu. Après Grusha puis Colza, voici Mashynn, la Championne d’Arène de la ville de Levalendura spécialisée dans le type Électrik quand elle n’est pas occupée par sa carrière d’influenceuse/streameuse/vidéaste.

Et pour animer sa communauté, elle tente de faire deviner son Pokémon fétiche via une série d’indices. On imagine qu’il s’agit d’une créature inédite sinon tout cela n’aurait pas grand intérêt.

On vous liste donc les indices :

quand on le touche, cela fait boing boing comme du caoutchouc

ce n’est pas Magnéti

certains le trouvent pataud, mais il est relax

il a deux bosses sur la tête qui ressemblent à des yeux

il est de type Électrik

son corps peut se déformer pour générer de l’électricité dans son ventre

il est trop mignon

Elle explique que ce qu’elle a sur la tête ne sont que des barrettes et pas des Magnéti, mais cela n’exclue pas une feinte à la Taupikeau ou une forme Paldea pour Magnéton/Magnézone. A moins qu’il s’agisse tout simplement d’une évolution pour Pohm… On se donne probablement rendez-vous dans quelques jours pour la réponse en vidéo.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront en exclusivité sur Nintendo Switch le 18 novembre. En attendant, vous pouvez retrouver notre foire aux questions dédiée au jeu ainsi que nos articles pour précommander votre exemplaire, ou votre console collector.