Pokémon Écarlate et Violet : Les DLC s’illustrent bien plus avec une date pour le Volume 1

Des DLC très scolaires

Afin de prolonger l’aventure de Pokémon Écarlate et Violet, Game Freak a prévu de lancer son gros DLC « Le trésor enfoui de la Zone Zéro », qui sera divisé en deux volumes : « Le Masque Turquoise » et « Le Disque Indigo ».

Le Masque Turquoise

Ce DLC vous emportera dans un voyage scolaire organisé par l’institut Myrtille dans Septentria. Guidée par la professeure Bria, vous allez pouvoir explorer cet endroit paisible parsemé de vergés et de rizières, et rappelant le Japon contemporain. Vous ferez la connaissance de Roseille et de son petit frère Kassis. Celui-ci sera vraisemblablement à la fois un ami et un rival. Il possède d’ailleurs l’un des nouveaux Pokémon inédits de ce DLC : Pomdramour (une nouvelle évolution de Verpom).

Les autres Pokémon inédits de la région seront liés au folklore de ce nouvel environnement. Ils représentent trois protecteurs ayant jadis vaincu un monstre menaçant Septentria : Félicanis, Fortusimia et Favianos. Le Masque Turquoise introduira de nouvelles activités pour le jeu. Une où l’on devra prendre des photos de Pokémon pour aider une photographe itinérante, et un mini-jeu appelé « la Chasse aux Monstres » où l’on devra éclater des ballons pour obtenir le meilleur score. En récompense, vous obtiendrez des Mochis, des friandises qui boosteront les statistiques de vos Pokémon.

Le Volume 1, le Masque Turquoise, sortira le 13 septembre prochain.

Le Disque Indigo

Ce second volume sera marqué par un échange scolaire au sein de l’institut Myrtille. L’école se situe sous l’eau tandis qu’un énorme dôme immergé vous laissera explorer quatre biomes artificiels bourrés de Pokémon d’anciennes générations qui feront leur retour dans Écarlate et Violet. A l’instar de votre école dans Paldéa, vous allez pouvoir assister à des cours sur les Pokémon et même affronter le Conseil 4 local. Pour les atteindre, il vous faudra grimper les échelons de la ligue Myrtille en gagnant plusieurs combats et épreuves.

Un mini-jeu vous permettra de voler avec Miraidon ou Koraidon pour passer des cercles lumineux. De ce que l’on comprend, cette capacité pourra être acquise par la suite afin de ne plus simplement planer durant l’exploration du monde ouvert. L’institut vous proposera également d’intégrer le « Club de la ligue », un lieu que vous pourrez décorer à votre guise. Vous pourrez aussi apprendre de nouvelles façons de lancer vos Pokéball en combat et même appeler des dresseurs qui deviendront des mentors.

Parmi les Pokémon inédits, nous aurons Pondralugon, la nouvelle évolution de Duralugon.

Le Volume 2, Le Disque Indogo, sortira en hiver 2023 sans plus de précision.

Le retour à Paldéa sera la fin de ce nouveau voyage, sans doute pour y dénicher un ultime trésor. En attendant d’en savoir plus, Game Freak a révélé deux nouvelles formes de Pokémon Paradox : Ire-Foudre (Raikou) et Chef-de-Fer ( Cobaltium).

En attendant la sortie du premier DLC, vous aurez toujours le raid spécial qui vous permettra d’obtenir Mew et Mewtwo quelques jours avant.