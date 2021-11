Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante : Un remake trop facile ? Test en vidéo

En attendant Légendes Pokémon Arceus, la Pokémon Company nous propose un remake des épisodes Diamant et Perle, qui étaient sortis il y a une quinzaine d’années sur DS. Empruntant un style chibi et coloré, cette nouvelle version reprend les grandes lignes de l’aventure en ajoutant quelques options de facilité et du nouveau contenu. On vous dit tout dans cette vidéo.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont tous les deux déjà disponibles sur Nintendo Switch. Vous pouvez acheter les jeux sur Amazon dès maintenant.