PlayStation Wrap-Up 2020 : Découvrez vos statistiques de jeu en 2020 sur PS4 et PS5

L’année 2020 a été marqué par le confinement, ce qui a permis à de nombreux joueurs de passer plus de temps sur leurs consoles, comme sur PS4 et PS5, pour les chanceux qui ont réussi à se procurer cette dernière. Pour voir combien de temps chacun à passer sur ces machines PlayStation l’année dernière, Sony lance le PlayStation Wrap-Up 2020, qui vous permettra d’avoir accès à une sélection de vos statistiques de jeu de l’année passée.

Combien d’heures avez-vous passé en jeu en 2020 sur PlayStation ?

Pour accéder au PlayStation Wrap-Up 2020 et découvrir vos différentes données, il suffit de vous rendre sur le site officiel de l’opération et de renseigner votre adresse mail et votre mot de passe liés à votre compte PlayStation.

Vous pourrez ainsi découvrir le nombre d’heures passées sur les trois jeux auxquels vous avez le plus joué en 2020, ainsi que votre nombre d’heures total durant cette année, en séparant le temps passé en solo et les heures passées en ligne.

Vous y verrez également le nombre de jeux auxquels vous avez joué, votre nombre de trophées obtenus ou encore des statistiques plus globales sur la communauté PlayStation, notamment sur des jeux comme Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II. Cela vous permettra également d’obtenir un thème gratuit à télécharger.