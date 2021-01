AMD prévoit des problèmes de stocks de PS5 et de Xbox Series X jusqu’à la deuxième moitié de 2021

Alors que la PS5 bat des records de ventes pour un lancement d’une console Sony et que la Xbox Series fait de même du côté de Microsoft, la grande majorité des joueurs n’ont pas encore pu mettre la main sur ces consoles. Les pénuries qui se prolongent et les faibles stocks partent en un éclair, surtout avec la présence de scalpers qui raflent tout rapidement. Selon Lisa Su, président d’AMD, la situation ne va pas s’arranger avant quelques mois.

Une demande plus élevée que la capacité de production

La crise sanitaire bouscule évidemment la choses dans la chaîne de production des consoles. La fabrication de puces pour les PS5, Xbox Series et même s’en voit forcément ralentie, comme l’explique Lisa Su, et la demande est beaucoup plus importante que la capacité de production d’AMD. De ce fait, dans le dernier bilan financier de l’entreprise relayé par VGC, il déclare :

« Je pense que nous avons un support fantastique de la part de nos partenaires de production. L’industrie doit augmenter sa cpacité de production à plusieurs niveaux et nous voyons effectivement que cela sera difficile durant la première moitié de l’année, mais il y aura une capacité de production accrue dans la seconde moitié [de 2021]. »

Face à cela, la production de PS5 et de Xbox Series est évidemment limitée, surtout couplée à une très forte demande. La patience sera donc de rigueur pour mettre la main sur ses consoles, en espérant déjà que les pratiques frauduleuses commencent à s’estomper pour permettre à des joueurs plus honnêtes de profiter de la nouvelle génération.

