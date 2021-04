Before your Eyes

Before Your Eyes est une aventure en vue à la première personne. La particularité du titre repose sur son gameplay, qui utilise la webcam de votre ordinateur pour détecter votre regard. Cligner des yeux fera ainsi avancer l'intrigue, qui nous raconte une histoire familiale et d'amour déchirante et fantastique, narrée par un Passeur qui vous fera revivre des souvenirs. Tout se déroule donc selon la façon dont vous regarderez les scènes, avec votre propre regard qui sera capté par le jeu.