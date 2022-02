PlayStation VR 2 : Voici la première image du casque VR nouvelle génération de Sony

Lors du CES 2022, Sony et PlayStation ont levé le voile sur de nombreuses informations concernant le casque PlayStation VR 2, comme le fait qu’il ne suffira que d’un seul câble pour le brancher, mais le visuel de l’appareil en lui-même étaient encore inconnu en dehors des nouvelles manettes. Sans prévenir, le constructeur a aujourd’hui enfin révélé ce à quoi le PS VR 2 allait ressembler, et on le découvre en images avec quelques informations supplémentaires à se mettre sous la dent.

Plus léger, plus fin… Les premiers détails du PS VR 2

Voici donc à quoi le PS VR 2 ressemble, cette fois-ci presque tout vêtu de blanc afin d’aller de pair avec le look de la PlayStation 5. Avec ce design, Sony dit vouloir se focaliser sur l’ergonomie et le confort des utilisateurs, ce qui passe notamment par un poids plus léger et un design plus fin que son prédécesseur, mais aussi tout un tas d’options qui devraient améliorer l’utilisation du casque.

On note par exemple que le bandeau sera ajustable, tout comme la position des lentilles afin de s’adapter à la vue de chacun, oeil par oeil, en réglant la distance entre chaque oeil. Un nouveau système de ventilation sera également présent, qui permettra notamment d’éviter la buée sur les lentilles, ce qui devrait plaire à pas mal de monde et nous faire éviter d’enlever le casque trop souvent.

Toujours pas de date de sortie pour ce PlayStation VR 2, même si on peut imaginer que le casque serait parfait pour les fêtes de fin d’année, voire début 2023. Dans tous les cas, Sony prévient que les kits de développement sont déjà entre les mains des studios, probablement depuis quelques temps déjà, ce qui veut dire qu’il faut s’attendre à ce que de plus en plus de titres officialisent prochainement leur sortie sur le casque.