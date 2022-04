PlayStation Studios : Firesprite travaille sur un jeu d’horreur qui utilisera l’Unreal Engine 5

Parmi la salve de studios rachetés récemment par PlayStation, Firesprite a déjà confirmé être en train de travailler sur plusieurs nouveaux projets, dont un jeu service, mais aussi Horizon Call of the Mountain. Un jeu très porté par sa narration avait aussi été repéré dans les nombreuses offres d’emploi du studio, et on en sait désormais un peu plus de ce dernier grâce à une nouvelle offre pour recruter un directeur narratif.

Un jeu d’horreur PS5 à venir

Dans cette annonce, on peut voir que le projet est un jeu AAA, orienté horreur. Ce n’est pas vraiment une surprise si l’on jette un œil à l’historique du studio, qui a de l’expertise dans le domaine, notamment depuis la sortie de The Persistence.

Cette annonce dévoile aussi que le jeu sera développé sur l’Unreal Engine 5, ce qui va peu à peu devenir une norme dans l’industrie au cours de ces prochains mois. Un senior narrative designer est également recherché pour le jeu multijoueur AAA, qui utilisera aussi l’Unreal Engine 5, et qui pourrait être le reboot tant discuté de Twisted Metal, sans que l’on en soit sûr pour l’instant.

Le studio est donc bien occupé à l’heure actuelle, et il faudra donc s’attendre à découvrir un nouveau jeu d’horreur exclusif PS5 dans les années à venir.