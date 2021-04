PlayStation Store : Sony change d’avis pour les PS3 et Vita

Retournement de situation, il sera toujours possible d’acheter des jeux dématérialisés et des DLC Playstation 3 et Vita après cet été. Le patron Jim Ryan reconnait que c’est la colère des fans qui a provoqué ce changement.

#RestoretheVitaverse

Forcément, Jim Ryan reste fidèle à lui-même dans son communiqué. Il concède que c’était une mauvaise décision de vouloir couper ces services mais tout en maintenant que plusieurs facteurs légitimes étaient bien présents. Il cite donc le fait que l’on ne trouve plus ces machines dans le commerce et le fait que les ressources allouées aux boutiques en ligne des anciennes consoles sont des ressources que n’auront pas les plateformes plus récentes.

Selon lui, une solution a été trouvée pour que les boutiques PS3 et Vita restent ouvertes dans l’avenir proche. Comprenez que Sony retentera probablement sa chance dans quelques années. Donc pour l’instant tout va bien, enfin sauf pour la PSP dont vous avez peut-être repéré l’absence dans cet article jusqu’à présent. En effet, la fermeture de la boutique de la première console portable PlayStation aura bien lieu le 2 juillet prochain comme prévu.

Ryan se félicite de pouvoir préserver cette partie de l’histoire de la marque mais on vous conseille tout de même de lire au cas où la liste des jeux qui risquaient totalement de disparaître par manque de version physique.