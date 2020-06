PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Juin 2020

A chaque mois sa nouvelle fournée de jeux PlayStation Plus. Après un mois d’avril marqué par Uncharted 4 et DiRT Rally 2.0 et mai avec Farming Simulator 19 et Cities Skylines, les jeux de juin 2020 débarquent et on vous les présente brièvement dans cette vidéo.

Présentation du PS Plus mai 2020

Après mai qui était sous le signe de la simulation/gestion, juin sera gonflé de jeux de tir à la première personne. Tout d’abord Call of Duty WWII, qui nous fait la surprise d’être déjà disponible, puis Star Wars Battlefront II, qui arrivera le mardi 2 juin dans la journée. Deux titres sortis en 2017 que l’on ne présente plus.

Si vous ne les connaissez pas plus que ça, on vous les présente dans cette vidéo. Sachez par ailleurs que l’abonnement PlayStation Plus de 12 mois est actuellement à -30% avec les Days of Play qui se déroulent actuellement.