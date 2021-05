PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Mai 2021

Chaque mois, Sony propose de nouveaux jeux pour les abonnés PlayStation Plus. Les joueurs peuvent ainsi télécharger sans surcoût plusieurs titres mensuellement. Après Oddworld Soulstorm et Days Gone en avril – que l’on vous avait présenté – découvrons ensemble les nouveaux jeux de mai.

Quels sont jeux PlayStation Plus de mai 2021 ?

Un jeu sur nouvelle génération, et deux sur l’ancienne, voici ce que nous réserve le mois de mai. De la toile froissée, de la survie et des batailles de grande envergure. Comme chaque mois, on vous présente les jeux du PS Plus en vidéo, que vous retrouverez juste plus haut.

Alors, qu’allez-vous télécharger ? Rendez-vous ce mardi 4 mai dans l’après-midi pour la disponibilité des jeux.