PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de mars 2023

Les abonnés PS Plus en ont l’habitude, Sony propose des jeux « gratuitement » tous les mois. On connait maintenant les titres qui arriveront pour ce mois de mars et si vous avez un abonnement actif, vous pourrez les ajouter à votre bibliothèque. Après Mafia et OlliOlli en février, voyons ce que nous réserve les jeux PlayStation Plus de mars 2023 pour les abonnés du pallier Essential.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mars 2023 ?

Pour ce mois ce mars, Sony semble continuer à nous gâter. Ou essaye en tout cas, avec du multijoueur, du jeu solo et du jeu coopératif. De quoi tenter de satisfaire tout le monde. On retrouve ainsi le dernier opus en date de la série Battlefield, qui accueille du nouveau contenu, un spin-off à Minecraft ainsi qu’un Souls-like style anime. Si vous voulez en savoir plus, on vous les présente en vidéo, juste ci-dessus.

Les jeux PlayStation Plus seront disponibles au téléchargement le mardi 7 mars 2023 dans la journée, à retrouver sur votre console PS4/PS5.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 est un jeu de tir à la première personne. Il s’agit du 9ème opus de la série principale et nous placera dans un contexte futuriste, en 2042, en plein cœur d’un conflit entre la Russie et les Etats-Unis. Cet épisode 2021 ne propose pas de campagne solo mais uniquement du multijoueur articulé autour de trois expériences distinctes. Le titre dispose aussi d’environnements destructibles et des catastrophes naturelles et il sera possible de jouer sur des maps jusqu’à 128 joueurs sur nouvelle génération.

Minecraft: Dungeons

Minecraft Dungeons se présente comme un jeu d’action-aventure inspiré par des titres comme Diablo. Prenant évidemment place dans l’univers de Minecraft, le jeu quitte les sentiers de la construction et propose à la place une bonne dose d’action, d’évolution de personnage et de loot d’équipements pour améliorer ses statistiques. Pas d’histoire à proprement parler ici mais plutôt un objectif de taille : vaincre une entité malfaisante particulièrement puissante. Le tout est jouable à 4 joueurs en local et en ligne et vous proposera de parcourir des niveaux générés de façon procédurale.

Code Vein

Code Vein reprend les codes de la formule des Souls avec un accent mis sur l’action, couplé ici avec un univers plus proche des anime japonais et des mécaniques uniques comme l’importance du sang, puisque le joueur incarne un vampire. Avec un système de classes libre, où le personnage absorbe les codes sanguins des autres PNJ, le jeu offre l’opportunité au joueur de moduler son personnage comme il l’entend, sans le limiter dans ses choix.