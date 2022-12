PlayStation Plus : Les jeux du mois de janvier sont confirmés

Comme d’habitude depuis plus d’un an, Sony se fait coiffer au poteau lorsqu’il s’agit d’annoncer les jeux à venir dans le PS Plus Essentials. 2023 ne changera visiblement pas cela puisque les jeux du mois de janvier ont fuité il y a de cela quelques jours, et viennent tout juste d’être confirmés par le constructeur.

Quels jeux PS Plus en janvier 2023 ?

Au programme de ce mois, on retrouve une grande aventure solo, une licence qui se met au multijoueur et la suite d’un jeu indépendant très apprécié. Voici la liste des jeux offerts en janvier sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra encore attendre quelques jours avant que Sony confirme la liste de nouveaux arrivants.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 3 janvier 2023 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.