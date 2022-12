PlayStation Plus : Les jeux de janvier 2023 ont fuité, voici la liste

Si Sony compte prendre des bonnes résolutions pour 2023, on imagine que ne pas laisser fuiter ses jeux de PlayStation Plus n’en fera pas partie. On connaît maintenant la liste des jeux du PS Plus Essential qui vont nous arriver en janvier 2023 avec encore une fois billbil-kun de Dealabs, fidèle au poste, qui nous révèle en avance les premiers jeux offerts pour cette nouvelle année dans l’abonnement.

Les jeux offerts en janvier 2023 sur le PS Plus

Le mois de décembre nous aura permis de mettre la main sur Mass Effect: Legendary Edition ou encore Biomutant, et ce mois de janvier s’annonce être aussi riche avec encore trois jeux à découvrir. Voici les jeux qui seront offerts sur le PlayStation Plus en janvier 2023 :

Avec la sortie de Star Wars Jedi: Survivor qui se profile, pas étonnant de voir le premier épisode arriver sur l’abonnement. On parlait aussi récemment de la remontée progressive de Fallout 76, qui devrait encore attirer plus de monde en 2023.

Etant donné que billbil-kun a toujours vu juste, on rangera nos pincettes ici même si on attendra tout de même une confirmation de la part de Sony. Que pensez-vous de cette sélection pour débuter 2023 ?