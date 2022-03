PlayStation Plus : Les jeux du mois d’avril en fuite, voici la liste

L’actualité autour de Sony et de son PlayStation Plus promet d’être chargée cette semaine. De nombreuses rumeurs pointent vers de nombreuses annonces de la part du constructeur, notamment à propos de son projet Spartacus, qui doit réunir le PS Plus et le PS Now, avec d’autres avantages supplémentaires. Mais avant que cela n’arrive (si ça doit bien arriver), billbil-kun de Dealabs frappe à nouveau en révélant les jeux du PS Plus pour le mois d’avril.

Quels sont les jeux PS Plus du mois d’avril 2022 ?

Toujours très bien informé et faisant un sans-faute depuis quelques mois, billbil-kun a donc devancé Sony et a publié la liste des jeux qui devraient être offerts dès le mois prochain. Voici donc la liste supposée des jeux du PS Plus en avril 2022 :

Ces jeux devraient donc arriver le 5 avril prochain. Il faut aussi noter que billbil-kun a indiqué que même si des choses bougent chez Sony, notamment autour de Spartacus, ce mois d’avril devrait tout de même proposer la formule habituelle des jeux offerts sur le PS Plus, et le PS Now devrait lui aussi ajouter de nouveaux titres comme d’habitude.

On aura certainement plus d’éclaircissements dans quelques heures.