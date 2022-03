Sony devrait dévoiler son service Spartacus dès la semaine prochaine

Cela fait des mois que l’on entend parler du nouveau service de Sony, répondant au nom de code Spartacus, qui n’a jamais été confirmé officiellement par le constructeur. Mais de nombreux insiders persistent et signent, Sony va bel et bien fusionner son PS Plus et son PS Now avec ce nouvel abonnement, qui aurait plusieurs paliers de prix. Bloomberg insiste une nouvelle fois via un nouvel article, qui mentionne même que Sony serait sur le point d’enfin révéler le service.

Un large catalogue d’entrée de jeu ?

Jason Schreier et Takashi Mochizuki co-signent donc une enquête dans laquelle ils indiquent que leurs sources mentionnent que Sony va lever le voile sur le service Spartacus dès la semaine prochaine. Il est alors dit que le service pourrait arriver avec « une gamme importante de jeux populaires de ces dernières années », et qui seraient donc inclus dans l’un des paliers proposés.

Bloomberg rappelle alors que ce service ne proposera visiblement pas les jeux des PlayStation Studios en day one comme Microsoft et son Xbox Game Pass, mais plutôt qu’il va réunir le PS Plus et le PS Now, avec un palier qui permettra aussi d’avoir accès à des démos étendues exclusives.

Reste maintenant à connaitre les prix de ce services et des différents paliers, même si certains insiders avaient déjà donné des indications. La question du line-up sera aussi très importante. Réponse la semaine prochaine !