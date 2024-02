Les jeux de février 2024 sur le PlayStation Extra et Premium

Ce mois de février sera placé sous le signe du JRPG, et plus précisément sous la bannière de la saga Tales of de Bandai Namco, puisque ce sont pas moins de 4 épisodes qui arrivent sur le service. Parmi eux, on peut même compter sur le plus récent en date, à savoir Tales of Arise, qui mérite le détour si vous appréciez le genre.

Voici tous les titres qui seront ajoutés au PlayStation Plus dès le 20 février :

Les jeux du PlayStation Plus Extra

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

LEGO Worlds | PS4

LEGO Jurassic World | PS4

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

Les jeux du PlayStation Plus Premium

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Jet Rider 2 | PS4, PS5

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Tales of Vesperia | PS4, PS5