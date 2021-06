PlayStation Now : Voici les jeux les plus joués sur le service durant le printemps

Avant de connaître les futures arrivées dans le PlayStation Now pour le mois de juillet, Sony nous offre un petit récapitulatif sur l’activité des abonnés, avec un classement qui permet de voir quels ont été les jeux les plus sollicités sur le service ces derniers mois.

Les Avengers font les beaux jours du service

Pour calculer tout cela, Sony nous propose prendre la période s’étalant du 1er mars au 1er juin afin de voir les jeux les plus populaires du printemps, tout en mettant d’un côté les jeux joués sur PS4 et PS5, et de l’autre les jeux streamés sur PC. Voici donc les résultats :

PS4 et PS5

Marvel’s Avengers

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III

F1 2020

WWE 2K19

PC

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel’s Avengers

Detroit: Become Human

On s’étonnera du succès de Marvel’s Avengers, même s’il s’agit du titre le plus récent, étant donné que ce dernier n’avait pas vraiment convaincu à sa sortie. L’appétit des jeux coop « gratuits » peut-être, mais celui-ci va quitter le service dès le 5 juillet, ne l’oublions pas.

Sur PC, c’est Bloodborne qui est en tête alors que tout le monde attend un portage ou un remaster de ce dernier. S’il fallait encore un signe que c’est ce que la communauté attend, le voilà.