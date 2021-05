PlayStation Now : The Witcher 3, Slay The Spire et Virtua Fighter 5 arrivent en juin en plus des jeux Sonic

Puisque le mois de juin est à nos portes, Sony a décidé de prendre un peu d’avance afin de nous révéler l’identité des jeux qui vont intégrer le programme PlayStation Now dès demain. Et la liste est plus longue que d’habitude, avec certains jeux que l’on connaissait déjà.

Les jeux du PS Now de juin 2021

Sans surprise, trois jeux Sonic seront de la partie, comme on l’a appris lors du dernier Sonic Central. Mais on notera aussi la présence de The Witcher 3, qui fait son entrée dans l’abonnement, ainsi que de Virtua Fighter 5, qui est aussi compris dans le PlayStation Plus en juin.

Voici donc la liste des jeux qui intègrent le PS Now dès le 1er juin :