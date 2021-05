Sonic Forces, Sonic Mania et Team Sonic Racing arrivent sur le PS Now le 1er juin

On ne connaît pas encore le programme complet du mois de juin pour le PS Now, mais le Sonic Central nous a déjà permis de voir que le hérisson bleu serait la star du programme. Pour fêter son trentième anniversaire, la mascotte de Sega s’invite dans l’abonnement de Sony avec trois jeux.

Trois Sonic chez Sony

Dès le 1er juin, les abonnés pourront donc retrouver Sonic Forces, Sonic Mania et Team Sonic Racing sur le PlayStation Now. Parfait pour redécouvrir certains de ce titre, surtout Sonic Mania, très apprécié des fans, même s’il a déjà été offert dans le PS Plus par le passé.

Le programme complet du PS Now sera probablement annoncé dès la semaine prochaine, avec la mise en ligne quasi immédiate des nouveautés.