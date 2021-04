PS Now : Marvel’s Avengers, Borderlands 3 et The Long Dark arrivent en avril

C’est le début du mois, et comme à l’accoutumée, Sony dévoile les jeux qui vont intégrer le PS Now prochainement. Le mois de mars a permis de voir l’arrivée de World War Z, Ace Combat 7 et d’autres jeux sur le service, voyons ensemble ce que nous réserve le mois d’avril pour le PS Now.

Les jeux du mois d’avril

L’arrivée la plus notable dans le service est sans aucun doute Marvel’s Avengers, qui débarque sept mois après sa sortie sur le catalogue de Sony. Une bonne occasion de découvrir le titre à moindre frais tout en jouant à tous les DLC narratifs, qui sont disponibles gratuitement.

Borderlands 3 saura aussi nous occuper durant ce mois d’avril, puisqu’il intègre la liste lui aussi. Ces deux AAA sont rejoints par The Long Dark, un titre plus orienté sur l’aventure solo avec pour objectif de survivre dans une nature glaciale.

Les trois titres sont les seuls à rejoindre le catalogue pour ce mois d’avril, et ils seront disponible dès demain (le 6 avril) sur la PS Now.