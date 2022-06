PlayStation 5 : Une manette DualSense Pro en chemin ?

Après la rumeur de la PlayStation 5 Pro, voici venu celle sur la DualSense Pro. Et si on y accorde du crédit, c’est parce qu’elle nous vient de Tom Henderson, un insider bien en forme en ce moment, qui révèle des détails à ce sujet dans un nouvel article publié sur Try Hard Guides, dans lequel il affirme que Sony est en train de travailler sur une nouvelle manette pour la PlayStation 5.

Une manette Pro dévoilée à la fin du mois ?

Dans cet article, l’insider indique que le nom de code de cette manette serait « Hunt », et comprendrait plusieurs nouveautés, d’où sa description de manette « Pro ». Il aurait vu cette manette via des images envoyées par ses sources, qui ont demandé à ce que ces photos ne soient pas relayées pour garantir leur anonymat.

Henderson mentionne alors la présence de sticks analogiques que l’on pourrait enlever et changer, des grips sur les joysticks que l’on pourrait aussi enlever, des boutons en plus à l’arrière amovibles et gâchettes que l’on pourrait bloquer avec des réglages. Des choses que l’on retrouve chez plusieurs autres constructeurs de manettes, comme chez Nacon et Scuf Gaming.

On retrouverait cependant des améliorations au niveau du logiciel même de la manette, sans plus de précisions pour le moment. Cela pourrait peut-être concerner les vibrations ou la gyroscopie.

Henderson précise que ces sources lui ont indiqué que cette manette devrait être révélée prochainement. D’autres sources lui ont mentionné que Sony devrait donner des nouvelles concernant du matériel hardware à la fin du mois, et si on pensait que ça serait à propos du PS VR 2, cette manette Pro pourrait aussi être montrée. On ne sait en revanche pas si c’est lors de ce même événement que God of War Ragnarok refera son apparition.