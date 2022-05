PS VR 2 : Sony déclare que le casque sera lancé avec plus de 20 jeux au lancement

Sony est au cœur de l’actualité en ce moment grâce, et parfois à cause du lancement du PlayStation Plus, mais le constructeur à d’autres points clés qu’il veut éclaircir pour les mois à venir. A commencer par le PS VR 2, que dont on attend une sortie pour dans les prochains mois, et qui a fait l’objet d’une nouvelle présentation cette nuit par Jim Ryan, durant le Sony Corporation’s Business Segment Briefings 2022.

Un line-up de lancement conséquent pour le casque

Cette prise de parole a permise à Jim Ryan d’affirmer une nouvelle fois que le PS VR 2 a eu droit à un investissement important, et que Sony fait tout pour assurer un grand catalogue de jeux pour son casque, que ce soit via ses studios internes ou via des éditeurs tiers (propos relayés par VGC) :

« À l’heure actuelle, des sommes considérables sont dépensées en partenariats avec des développeurs indépendants et tiers pour sécuriser un maximum de contenus VR attrayants lors du lancement de PlayStation VR2. Cette énergie, cet effort et cet argent continueront de croître à mesure que la base installée de casques PlayStation VR 2 augmentera également. »

Durant cette présentation, un récapitulatif visuel de la stratégie du PS VR 2 a été diffusé, et on peut alors voir que le casque va bénéficier d’un line-up de lancement de plus de 20 jeux.

On y voit aussi une image de Horizon Call of the Mountain, un spin-off de la célèbre série, qui sera donc présent au lancement du casque, à une date encore indéterminée. Reste maintenant à voir si des vrais AAA, voulus par Sony, seront aussi au coeur de ce line-up.