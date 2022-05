PlayStation : 2 jeux service arrivent cette année, tandis que le groupe mise plus que jamais sur le PC

Le discours de Jim Ryan lors du Sony Corporation’s Business Segment Briefings 2022 a permis de faire un point sur la stratégie future de PlayStation, à commencer par la sortie de son casque PS VR 2. Le CEO en a aussi profité pour parler de plusieurs détails qui commencent à prendre de l’importance chez PlayStation, à savoir les jeux service et les portages PC.

Des jeux service, toujours plus de jeux service

Tout d’abord, au sujet des jeux service, Jim Ryan a de nouveau rappelé que le rachat de Bungie aide le groupe sur ce domaine en lui apportant son expertise acquise sur la licence Destiny. Il déclare alors que trois jeux service seront présents dans le catalogue de Sony durant cette année fiscale (qui va d’avril 2022 à mars 2023), et que deux de ces jeux n’ont pas encore été annoncés, sachant que le troisième est en réalité MLB The Show 22.

Ryan précise alors que PlayStation prévoit d’avoir 12 jeux service d’ici l’année fiscale 2025, avec trois nouveaux jeux durant l’année fiscale 2023, quatre pour l’année fiscale 2024, et deux pour l’année fiscale 2025. Le budget alloué à ces productions devrait aussi considérablement augmenter dans les années à venir, jusqu’à représenter 55% de l’investissement global de PlayStation dans ce type de jeux (d’ici l’année fiscale 2025), contre 45% pour les jeux « traditionnels ».

Sony prévient que les jeux solo resteront aussi nombreux, mais que son catalogue sera désormais plus diversifié, avec également plus de nouvelles licences au programme. Ryan déclare alors :

« Je dirais par exemple, si nous réussissons à créer une partie des 12 jeux service que nous avons en développement dans les studios PlayStation… si seulement une partie d’entre eux connaît un succès critique et commercial, alors l’impact que cela aura au fil du temps transformera complètement notre structure d’entreprise. »

Encore plus de portages PC à prévoir

Jim Ryan dévoile aussi les chiffres de vente de certains jeux PlayStation Studios sur PC, et on peut voir que ces derniers fonctionnent plutôt bien :

Durant l’année fiscale 2020, Sony déclare avoir gagné 35 millions de dollars sur ces ventes PC, puis 80 millions pour l’année fiscale 2021. Pour cette année, le groupe prévoit d’en enregistrer 300 millions.

Avec une telle prévision, on peut se dire que PlayStation compte multiplier les portages d’ici mars 2023. Mais Ryan précise aussi que les jeux service pourraient également débarquer sur PC, ce qui expliquerait une telle prévision à la hausse.

Le mobile va désormais jouer un rôle de plus en plus important pour le constructeur, puisqu’il prévoit que les ventes PC et mobiles représenteront la moitié des bénéfices de PlayStation en 2025.