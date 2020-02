PlatinumGames : annonce à venir et des infos sur Bayonetta 3

PlatinumGames continue son année 2020 surchargée. Après les récents remasters de Vanquish et Bayonetta et avant celui de Wonderful 101, on devrait avoir des nouvelles d’un autre des Platinum 4. Et cela se fera dans le magazine Famitsu du 27 février.

Platinum 2

Outre les portages déjà cité, le studio doit également donner des nouvelles de Babylon’s Fall et de Bayonetta 3. Mais dans un cas comme dans l’autre, on doute que l’annonce les concerne. En effet, Babylon’s Fall ne donnera pas des nouvelles avant cet été (probablement à l’E3) si l’on en croit son dernier trailer. Et pour la sorcière, on doute que Nintendo se prive d’un effet de surprise lors d’un Nintendo Direct.

Hideo Kamiya accorde d’ailleurs une interview à Famitsu dans le numéro de cette semaine à l’occasion de la ressortie de Vanquish et Bayonetta. Il y précise que Bayonetta 3 avance bien et que de nombreux indices sur le jeu se cachent toujours dans le trailer datant de 2017. Il est d’ailleurs drôle de le voir dire qu’il y aura une grosse annonce dans la presse la semaine prochaine puisque c’est sa réponse troll typique quand on lui demande des nouvelles d’un projet sur Twitter.

Bref, tout cela ne nous avance pas sur la fameuse annonce de PlatinumGames la semaine prochaine et l’on vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour les habituels leaks du Famitsu par Ryokutya2089 à qui l’on doit déjà ces infos.