Sorti depuis l’année dernier, Plants VS Zombies: Battle for Neighborville débarque avec un nouvel événement durant le mois de mars : le Festival La Chance des Zombies. À l’occasion, un tout nouveau personnage va faire son apparition : le zombie magicien.

Préparez vos pistopois

Une nouvelle carte des primes vient de faire son apparition dès aujourd’hui dans le cadre de l’événement La Chance des Zombies. Pour débloquer ce tout nouveau personnage, et d’autres récompenses comme le skin exclusif Citron 5000 ou bien celui de briseur de rêves légendaire, il va falloir compléter cette carte à 100%. Une fois cette tâche effectuée, vous pourrez grossir les rangs de votre équipe avec le zombie magicien.

Le Zombie Magicien est un puissant sorcier capable de grimper sur la tête de ses alliés et ses pouvoirs magiques permettent à son équipe de créer de nouvelles stratégies de combat. Tous les détails des capacités du zombie sont disponibles sur blogpost d’EA. Harry Potter n’a qu’à bien se tenir !

Et si, par malchance, vous n’arrivez pas à débloquer ce personnage lors de cet événement, n’ayez crainte. Le zombie magicien fera son apparition en boutique durant le mois d’avril et vous pourrez vous le procurer pour 500 000 pièces d’or.

Pour rappel, Plants VS Zombies: Battle for Neighborville est disponible sur PC, Playstation 4 et Xbox One.