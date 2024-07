Planet Coaster 2 est annoncé, construisez vos plus beaux parcs d’attractions aquatiques dans cette suite

Des parcs placés sous le signe de l’été

Planet Coaster 2 aura toujours pour but de vous placer aux commandes de votre propre parc d’attractions, en gérant aussi bien vos employés que les infrastructures, les manèges et les demandes exigeantes des clients, mais il ajoute un twist. Des attractions aquatiques peuvent désormais être construites, et l’ajout d’étendues d’eau dans votre parc change tout. Désormais, libre à vous de construire des montagnes russes qui tirent parti de cet aspect aquatique.

On pourra même y retrouver plusieurs types de parcs comme des parcs sur le thème de la mythologie ou sur celui des Vikings, de quoi rapprocher vos constructions de celles du Parc Astérix. Ce second opus promet également plus de personnalisation que jamais avec davantage d’outils à votre disposition, pour rendre unique chaque petite pièce de vos constructions. De nouvelles options de management sont aussi prévues afin de mieux gérer l’afflux et la satisfaction des visiteurs.

Un mode coopératif pour construire un parc avec vos amis sera intégré, et il sera cross-plateformes. Vous pourrez également partager vos créations en ligne tout en allant visiter d’autres parcs conçus par la communauté.

Pour le moment, pas de date de sortie précise pour ce Planet Coaster 2 si ce n’est cet automne, sur PC, PS5 et Xbox Series.