Préparez votre maillot de bain pour novembre

Huit ans après la sortie du premier opus, Planet Coaster 2 se gargarise d’être le nouveau meilleur simulateur de parc d’attractions, en promettant un large éventails d’améliorations et d’innovations permettant aux joueurs d’exprimer toute leur créativité.

La nouveauté phare de Planet Coaster 2 est l’intégration d’attractions aquatiques en plus des attractions habituelles (montagnes russes et autres joyeusetés). Les joueurs et les joueuses pourront ainsi construire des toboggans spectaculaires aux tracés les plus incongrus, des piscines étincelantes et des zones de détentes pour satisfaire les foules.

Le jeu mettra également l’accent sur la gestion du bien-être des visiteurs, avec des besoins plus complexes qu’il faudra anticiper. Outre le plaisir procuré par les manèges, il faudra s’assurer que les visiteurs profitent de l’ensemble des services du parc, qu’il s’agisse de l’accès à des espaces ombragés, de vestiaires adaptés pour les espaces aquatiques ou encore de la bonne gestion de la sécurité.

Autre nouveauté : une collaboration plus poussée entre les joueurs et les joueuses. En effet, Planet Coaster 2 offrira la possibilité de créer des parcs à plusieurs avec des joueurs du monde entier. Le Frontier Workshop (que nous espérons plus pratique que le Steam Workshop) permettra de partager ses créations avec la communauté.

Précommande et édition deluxe

En précommandant Planet Coaster 2, au prix de 49,99€, vous obtiendrez trois attractions bonus, à savoir : le Rotating Ride, le Outamax Water Coaster et The Cube. L’édition deluxe, vendue quant à elle au prix de 64,99€, inclura ces bonus ainsi qu’un pack « vintage » avec pas moins de 10 attractions.

Pour rappel, Planet Coaster 2 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.