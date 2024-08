Planet Coaster 2 vous offre 15 minutes de gameplay pour vous rafraichir un peu

C’est l’été, il fait chaud, et on aurait bien tous envie de se prendre pour un Léon Marchand en herbe en allant piquer une tête dans la piscine la plus proche. Cela ne sera peut-être pas possible pour tout le monde mais Planet Coaster 2 veut nous donner un sentiment de vacances en nous laissant gérer notre propre parc d’attractions aquatiques, principale nouveauté de cet épisode. On a aujourd’hui droit à 15 minutes de gameplay pour nous expliquer comment tout cela fonctionne.