Un kit de développement d’une nouvelle Xbox a été repéré en Corée du Sud

C’est un nouveau dev kit Xbox qui a été approuvé au sein de l’organisme National Radio Research Agency de la Corée du Sud et qui a été repéré par Korea Xbox News. Cette nouvelle machine porte le numéro de série 2089 contre 1881 pour la Xbox Series X, comme le rappelle VGC, ce qui indique bien que les deux machines sont différentes. À quel point, cela reste encore à voir.

Naturellement, tous les soupçons se portent sur une Xbox de mi-génération, qui viendrait concurrencer la PS5 Pro, elle aussi encore au stade de rumeur pour le moment. Pour autant, rien ne dit que Microsoft va s’aventurer sur ce terrain précis et il pourrait aussi s’agir d’une Xbox Series X juste un peu différente, à l’image de ce qu’est la PS5 Slim face à la PS5 standard. Mais en couplant cette information avec la promesse du constructeur de nous parler hardware dans les prochains mois, on s’attend à un peu plus qu’une simple réactualisation de sa machine déjà existante.

Rien de bien certain pour le moment, en dehors du fait qu’un nouveau dev kit Xbox semble bel et bien exister. Réponse dans quelques mois, ou plus vite si les fuites à ce sujet s’accumulent.

Under the laws in Korea,

all electronic devices in Korea must be certified by the National Radio Research Agency that there is no risk of harming the radio wave environment.

Without getting certified, you can't use the device in Korea. https://t.co/0DewndXeW6

