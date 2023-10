La console Lenovo Legion Go est disponible en précommande, voici où l’acheter

Où trouver la Lenovo Legion Go ?

La Lenovo Legion Go se veut être la principale concurrente de la Rog Ally étant donné que les deux machines partagent plusieurs similarités techniques. On retrouve donc le modèle 512 Go (en attendant un modèle plus costaud à 1 To) équipé d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme qui est aujourd’hui disponible en précommande sur le site officiel de la marque, mais aussi chez des revendeurs avec lesquels vous avez peut-être plus de familiarité comme Fnac, en attendant que d’autres sites s’ajoutent à la liste. Cette Lenovo Legion Go est proposée au tarif de 799,99 € et propose normalement 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate compris.

Cette console arrivera un peu plus tôt que prévu puisque sa sortie est maintenant planifiée pour le 31 octobre. Pour rappel, voici la fiche technique de cette console Lenovo Legion Go :

Dimensions : 210mm x 131mm x 20mm

: 210mm x 131mm x 20mm Poids (sans manettes) : 640g

: 640g Poids (avec manettes) :854g

:854g Ecran : 8.8 pouces QHD+ (2560 x 1600) IPS; 16:10 10-point Touch (144Hz / 97% DCI-P3 / 500nits / 83%AAR)

: 8.8 pouces QHD+ (2560 x 1600) IPS; 16:10 10-point Touch (144Hz / 97% DCI-P3 / 500nits / 83%AAR) Processeur : AMD Ryzen Z1 Extreme

: AMD Ryzen Z1 Extreme RAM : 16 Go

: 16 Go Mémoire : 256 Go / 512 Go / 1 To (SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2242)

: 256 Go / 512 Go / 1 To (SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2242) Batterie : 900mah

: 900mah Ports : 2 ports USB Type-C + un port Memory Card + un port jack 3.5

: 2 ports USB Type-C + un port Memory Card + un port jack 3.5 Connectivité Wi-Fi et Bluetooth