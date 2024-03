À quel point la PS5 Pro sera supérieure à la PS5 ? Digital Foundry fait le point sur les rumeurs

Si toutes les dernières rumeurs autour de la PS5 Pro sont parties d’une source très peu fiable le week-end dernier, tout s’est accéléré avec les informations de Tom Henderson, qui avait déjà fait fuiter le PlayStation Portal et la nouvelle version de la PS5. Les spécifiques techniques de la console ont été dévoilées au grand jour et si rien n’est encore confirmé, de plus en plus de sites sérieux se mouillent en vérifiant ces fuites et en attestant leur authenticité. Comme Eurogamer et Digital Foundry, qui s’attardent un peu plus sur les détails pour mieux constater les différences entre cette PS5 Pro et la PS5 actuelle.