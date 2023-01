Pharaoh: A New Era vous laissera conquérir l’Egypte dès le 15 février

Pharaoh: A New Era s’était fait discret depuis quelques mois, mais c’était pour se préparer à une sortie qui prendrait tout le monde par surprise. Le remake du célèbre city-builder, qui est ici géré par Dotemu et développé par le studio Triskell Interactive se présente comme une vraie évolution du jeu original, et pour rebâtir un tel monument, il fallait bien prendre son temps. C’est pourquoi après avoir fait l’impasse sur l’année 2022, Pharaoh: A New Era semble arriver au bout de son développement et il ne nous reste plus que quelques jours à patienter avant de le découvrir.

Apprentis pharaons, soyez prêts

C’est via l’intermédiaire d’une nouvelle vidéo que l’on apprend que Pharaoh: A New Era arrive en bout de chantier, et qu’il sera disponible sur PC via Steam dès le 15 février prochain.

C’est à cette date que vous pourrez replonger dans cette aventure unique, qui fera revivre des souvenirs à celles et ceux qui ont déjà pu toucher le titre d’origine paru il y a maintenant plus de 20 ans. Cette version remise au goût du jour introduit une nouvelle identité visuelle ainsi qu’une interface utilisateur repensée et modifiée, pour nous aider à mieux développer notre ville au cours des différents siècles et millénaires qui passent.