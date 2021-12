Annoncé en octobre 2020, Phantom Breaker: Omnia s’est longuement fait désirer. Il faut dire que le jeu de combat est une version plus complète et rééquilibrée de Phantom Breaker: Extra, sorti uniquement au Japon en 2011. Une dizaine d’années plus tard, voici que le titre arrive en Europe, et bonne nouvelle, la date de sortie vient d’être officialisée.

On ne remontera pas le temps pour Kurisu cette fois

Jeu de baston en 2D, Phantom Breaker: Omnia est le premier titre de la franchise à débouler en occident depuis le spin-off Phantom Breaker: Battle Grounds. Toujours développé par Mages, et édité par Rocket Panda Games, le jeu met en avant un casting féminin, composé d’une vingtaine de personnages, où l’on y retiendra surtout la présence de Kurisu Makise de Steins;Gate. Deux nouvelles combattantes ont été développées exclusivement pour cette version.

Bien qu’exigeant au premier abord, le gameplay veut tout de même se rendre accessible en proposant trois styles de combat différents : Rapide, Difficile et Omnia. Cela vous permet d’adapter la vitesse, la puissance et le style de chaque personnage. M. Panda, « panda exécutif » et cofondateur de Rocket Panda Games, comme évoqué dans le communiqué de presse, a déclaré :

« Aujourd’hui, l’équipe est ravie d’annoncer la date de sortie de ‘Phantom Breaker : Omnia. L’ajout de nouveaux personnages, de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour au jeu a pris plus de temps que prévu, mais pour notre premier jeu autoédité, nous devions nous assurer que nous produisions le jeu au mieux de nos capacités. Le projet « Phantom Breaker : Omnia » a évolué bien au-delà d’un simple portage et est devenu une expérience Phantom Breaker améliorée et complète. Le feu dans tous nos cœurs brûlera en mars prochain ! ».

Rendez-vous le 15 mars 2022 pour la sortie Phantom Breaker : Omnia sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Le jeu propose les doublages japonais mais aussi anglais et bonne nouvelle, la traduction française est bien présente pour les sous-titres.