Phantom Breaker : Omnia dévoile un nouveau trailer de gameplay

Annoncé l’année dernière, le jeu de baston Phantom Breaker : Omnia nous dévoile du nouveau gameplay avec le doublage anglais.

Soubrette vs femme d’affaire

Le jeu de baston 2D nous propose aujourd’hui d’observer un combat entre Itsuki et Ria. De quoi nous donner un aperçu des joutes sachant que nous aurons droit une vingtaine de personnages originaux mais aussi des collaborations avec Rimi Sakihata de Chaos;Head et Kurisu Makise provenant du Visual Novel et anime Steins Gate.

Sachez que ces filles s’opposent entre elles afin de réaliser leurs plus grands souhaits. Le système de combat promet d’être à la fois accessible et un poil exigeant grâce à la possibilité de choisir entre trois styles différents : Rapide, Difficile, et Omnia.

Phantom Breaker : Omnia sortira début 2022 sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam.