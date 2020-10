Le jeu de combat Phantom Breaker : Omnia annoncé pour 2021

Rocket Panda Games vient d’annoncer Phantom Breaker : Omnia, une nouvelle version de la série de jeux de combat qui arrivera chez nous en 2021.

Un nouveau jeu de baston attrape-weeb

Ce jeu de baston en 2D est plus précisément une grosse mise à jour de Phantom Breaker : Extra qui était sorti uniquement au Japon en 2013. C’est donc la première fois que la licence verra le jour chez nous. Phantom Breaker : Omnia profitera d’une bande son refaite et remixée (il sera quand même possible de choisir l’originale), d’un doublage anglais, de textes en français, de nouveaux personnages et d’un affichage en full HD.

Comme on le remarque aisément via le trailer, il s’agit d’affrontements en 1vs1 dans un univers très japonais baignant dans la culture anime/mangas. Voici d’ailleurs un résumé de l’histoire fourni par l’éditeur :

Un homme mystérieux, connu uniquement sous le nom de « Phantom », est apparu à Tokyo, la capitale du Japon. Il manipule des adolescents vulnérables pour qu’ils se battent les uns contre les autres. Pour cela, il leur a confié des armes mystiques d’une grande force, connues sous le nom d’Artéfacts de Fu-mension. En échange, il a promis d’exaucer leurs souhaits s’ils survivent.

À l’issue des combats, les affrontements féroces entre les artefacts de Fu-mension ont provoqué des distorsions dans l’espace-temps, qui ont compromis les frontières entre les univers parallèles. L’effondrement de ces univers parallèles finirait par briser le sceau de Phantom, libérant ses pouvoirs destructeurs.

Le titre regroupera une vingtaine de personnages originaux mais aussi une collaboration avec la présence de Kurisu Makise issue du Visual Novel et anime Steins Gate. En combat, il sera possible de choisir parmi trois styles différents : Rapide, Difficile, et Omnia. Chacun aura une influence sur les mécaniques de jeu, de même que la rapidité et la puissance des coups.

Phantom Breaker : Omnia sortira en 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam.