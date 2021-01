Persona 5 Strikers s’offre un nouveau trailer

Persona 5 Strikers dévoile un nouveau trailer à l’occasion de la sortie des previews. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre premier avis en version écrite et en version vidéo.

Joker retourne en Prison

Ce nouveau trailer nommé « All-Out-Action » permet de retrouver l’ensemble des Voleurs fantômes en action justement, ainsi qu’un petit aperçu du gameplay de Sophia, le mystérieux personnage qui rejoint l’équipe dans son tour du Japon dans ce spin-off de Persona 5 développé par l’équipe des Dynasty Warriors (sans être exactement un Musou pour autant).

Persona 5 Strikers sortira le 23 février sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Mais il sera possible d’y jouer 4 jours plus tôt en précommandant l’édition Deluxe numérique.