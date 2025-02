Insomniac Games voulait faire un Resistance 4, jusqu’à ce que le projet soit refusé par Sony

Un projet pour un nouvel épisode a bien été présenté

Voilà plus d’une décennie qu’Insomniac Games nous répète qu’il n’est pas question de développer un Resistance 4, et on comprend aujourd’hui un peu mieux pourquoi. Ted Price, la tête pensante du studio depuis 30 ans, a récemment quitté ses fonctions et se sent désormais un peu plus libre pour nous parler de cette histoire. Lors d’une interview chez Kinda Funny Gamescast, il révèle qu’un Resistance 4 avait bien été pitché à Sony, Insomniac Games étant prêt à le faire, mais c’est finalement Sony qui a dit non :

« Nous avons lancé ce projet et c’était merveilleux… C’était le résultat de la passion de nombreux membres de l’équipe d’Insomniac qui souhaitaient voir l’histoire se prolonger… Je crois que Resistance a mis en place une base historique alternative vraiment cool où tout peut arriver avec les Chimères, où elles vont et quelles sont leurs origines. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur l’histoire et à réfléchir à la direction que nous pourrions prendre à l’avenir. »

Malgré tout ce travail, le constructeur a eu le dernier mot en pensant que le marché pour une telle suite n’était peut-être pas suffisant. Après tout, si le studio avait planché sur un tel projet, son destin serait aujourd’hui peut-être très différent, loin de l’écurie Marvel. Ted Price souhaite tout de même livrer une note d’espoir en indiquant que puisque le studio est maintenant possédé par Sony, au même titre que la licence, il ne faut jamais dire jamais :

« Quand on travaille sur une licence depuis longtemps, c’est agréable d’avoir la possibilité de passer à autre chose. Et en même temps, c’est aussi agréable de pouvoir y revenir. Heureusement, comme Insomniac fait partie de Sony et que Sony possède la propriété intellectuelle de Resistance, nous aurons toujours cette opportunité de retrouver Resistance. »

Mais ça, c’est dans un monde où les jeux Marvel et Ratchet & Clank ne feraient plus recettes, et pour le moment, le studio semble être uniquement concentré sur ces projets.