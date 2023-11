Où obtenir un PC Portable Gamer Acer à petit prix lors du Black Friday ?

C’est sur le site de la FNAC que vous trouverez l’offre en question. Habituellement tarifé aux alentours des 1350€, le PC Portable Gamer Acer Nitro 5 AN515-58-57GF est actuellement vendu à seulement 899,99€ chez l’enseigne française. Un prix attractif qui devrait faire de l’œil à pas mal de monde.

Doté d’un écran Full HD de 15,6 pouces et de 144 Hz, le PC Portable Gamer Acer Nitro 5 AN515-58-57GF est équipé d’un processeur Intel Core i5-12450H affichant une fréquence allant de 2 à 4,4 Ghz, d’une carte graphique NVIDIA RTX 4060 (8 Go), d’une mémoire vive de 16 Go de RAM (DDR5) et d’un espace de stockage SSD de 512 Go. Autrement dit, il s’agit d’un modèle performant permettant de faire tourner la très grande majorité des jeux présents sur le marché dans d’excellentes conditions en résolution 1080p.