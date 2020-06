Les PC Gaming Show et Future Games Show sont aussi repoussés

Le PC Gaming Show et son petit frère le Future Games Show annoncent à leur retour un report. La raison évoquée est bien entendue une volonté de soutenir le mouvement Black Lives Matter et la dénonciation de la brutalité policière. Ils suivent donc le modèle de la présentation des jeux PlayStation 5 et du Summer of Gaming.

Le PC Gaming Show vous donne rendez-vous dans le futur(e games show)

Les présentations sont respectivement organisées par les sites PC Gamer et GamesRadar+ qui appartiennent tous les deux au groupe futur. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’ils passent du samedi 6 juin à la même date du samedi 13 juin.

De nouveaux horaires n’ont pas été évoqués, on suppose donc que le PC Gaming Show sera toujours à 21h, heure française et le Future Games Show à 23h30. Notre planning des conférences de la semaine prochaine sera bien entendu mis à jour à cas de changement et même si vous loupez les directs, vous pourrez retrouver toutes les annonces sur ActuGaming.