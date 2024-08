Path of Exile II : On a pu découvrir le plus gros concurrent de Diablo IV, qui a de quoi faire trembler Blizzard

Le système de runes simplifié mais encore plus riche

Déjà vu comme un Diablo-killer, Path of Exile II semble effectivement accomplir tout ce qu’on lui demande. Il reprend les bases du premier épisode tout en les améliorant de manière significative, à l’image de son système de runes. Dans le jeu de Grinding Gear Games, les compétences débloquées par nos personnages se débloquent via un système de runes à looter et à placer comme bon nous semble.

Lors de la présentation du jeu avant que l’on puisse le prendre en mains, le studio nous a montré l’exemple d’un mercenaire qui pouvait fendre le sol en deux pour y faire apparaître de la lave grâce à l’une de ses runes. Cette même compétence pouvait ensuite être améliorée avec une autre rune pour relancer l’explosion de fin de la capacité, ou bien y ajouter un tout autre effet.

Combiner toutes ces runes apporte à Path of Exile II une liberté de builds tout simplement mirifique qui a de quoi rendre jaloux tous les autres jeux du marché. En choisissant les bonnes runes à combiner, le studio nous a même montré qu’il était presque possible de tuer un boss en deux attaques si les conditions étaient remplies, comme lancer l’une de cette compétence lorsque la jauge de stunt de l’ennemi était à zéro. Nous n’avons pas pu essayer toutes les classes de la démo (seulement la sorcière, tout en ayant un aperçu du chasseur et de son arbalète) mais il nous tarde d’expérimenter l’ensemble des runes.

Si vous avez arpenté le premier épisode en long et en large, on ne vous apprendra rien ici, mais sachez que les nouveaux venus seront bien accueillis grâce à un menu nettement plus clair qu’auparavant. Il peut même nous donner des conseils d’optimisation pour celles et ceux qui ne veulent pas trop réfléchir et qui veulent simplement disposer du personnage le plus redoutable. Puisque les combinaisons semble être infinies, ce n’est clairement pas de trop.

Un contenu qui impressionne, dès l’accès anticipé

Ce second épisode fait de toute façon tout ce qu’il peut pour mieux accueillir les néophytes. Cela passe par exemple par une interface utilisateur plus simple à aborder et des contrôles au clavier plus directs qu’auparavant. On doit bien avouer que jouer dans un premier temps dans une configuration QWERTY ne nous a pas bien aidés à nous rendre compte de cela, mais en voyant le studio jouer, le constat était clair. Path of Exile II répond de bien meilleure manière que le premier, même avec la manette.

En plus d’améliorer son gameplay, Path of Exile II veut proposer un contenu dantesque. Ce sont une centaine de boss qui vous attendent pour des donjons d’environ 30 minutes, et les deux que nous avons pu voir (une sorte de seigneur de feu et le tronc d’un squelette géant) nous en ont mis plein la vue. Sans savoir sur quelle configuration tournait la démo, il serait bien mal avisé de vous dire que Path of Exile II est une claque technique qui tournera comme un charme chez vous, mais les possesseurs de gros PC en prendront en tout cas plein les mirettes.

La démo présentée nous faisait aussi découvrir un niveau ingénieux dans lequel un faux soleil était placé au milieu de ce dédale de salles. Naviguer dans cet espace était donc compliqué à cause de la chaleur et notre personnage devait tout faire pour se battre uniquement dans l’ombre, sous peine de flamber aussi vite qu’une mèche de pétard. Car n’allez pas croire que si Path of Exile II veut accueillir de nouvelles personnes, il laisse de côté les amateurs de défis. La mort arrive souvent et on en a fait l’expérimentation plutôt rapidement, dès le tutoriel et malgré pas mal d’heures passées sur Diablo (vous avez aussi le droit de penser qu’on était nuls, c’est le cas).

Tout cela nous porte à croire que dès son accès anticipé, Path of Exile II dispose de tous les outils pour frapper un grand coup. Reste encore à découvrir l’endgame et la manière dont le studio peaufinera l’expérience selon les retours de la communauté. Notre petit doigt nous dit malgré tout que l’on tient là l’un des jeux les plus recommandés de cette fin d’année. Sortie prévue le 15 novembre prochain.