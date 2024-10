Path of Exile 2 : Grinding Gear Games repousse le lancement en accès anticipé de son hack’n slash au 6 décembre sur PC et consoles

Un travail sur les serveurs qui nécessite plus de temps que prévu

D’après Jonathan Rogers, directeur du jeu au sein du studio néo-zélandais, ce retard est dû aux divers changements apportés à l’infrastructure des serveurs. En effet, l’équipe de développement a besoin de « beaucoup plus de temps que prévu » pour les effectuer correctement et ainsi éviter de faire face à une sortie trop chaotique dans les semaines à venir. Plus concrètement :

« L’une des promesses clés que nous avons faites est que toutes vos microtransactions fonctionneront à la fois sur Path of Exile et Path of Exile 2. Pour cela, nous devons intégrer les systèmes de comptes pour Path of Exile et Path of Exile 2 mais aussi pour les « Realms » sur consoles. Cela signifie changer beaucoup de choses. Non seulement nous devons créer plein de nouveaux systèmes mais nous devons également nous assurer que seules les anciennes données sont rétrocompatibles avec eux. Et lorsque vous commencez à migrer des bases de données aussi anciennes et importantes, des soucis étranges se manifestent. Comment plusieurs comptes peuvent-ils avoir le même nom ? Comment plusieurs comptes peuvent-ils avoir la même adresse e-mail ? Comment plusieurs comptes peuvent-ils avoir les mêmes identifiants Steam ? Pourquoi le nom de compte de cette personne n’est-il qu’un charabia aléatoire qui ne se décode même pas ? Nous devons tout faire parfaitement pour que personne ne perde ce pour quoi il/elle a payé et ne se fasse casser son compte. »

Grinding Gear Games souhaite aussi apporter des modifications au code backend. En conséquence, le studio doit donc « faire beaucoup de tests de charge » dans le but d’éviter toute panne qui pourrait survenir en raison du nombre important de connexions attendues au lancement.

Rendez-vous le 6 décembre pour la sortie en accès anticipé de Path of Exile 2 sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Notez qu’un stream sera diffusé d’ici environ un mois afin de nous dévoiler plus en détails le contenu qui sera disponible à cette date. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce futur concurrent au hack’n slash de Blizzard, n’hésitez pas à consulter notre aperçu du titre réalisé pendant la Gamescom fin août dernier.