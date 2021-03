Paradise Lost sortira le 24 mars sur PC, PS4 et Xbox One

Officialisé dans un premier temps au détour de la conférence Future Games Show (qui fera d’ailleurs bientôt son retour) en juin dernier, Paradise Lost n’a pas beaucoup donné de nouvelles depuis. Pourtant, le développement semble avoir bien avancé, en atteste la date de sortie qui vient d’être donnée et qui est toute proche.

Un jeu d’aventure post-apocalyptique

Le pitch de Paradise Lost nous propulse dans une uchronie où il n’y aurait pas eu de vainqueur lors de la Seconde Guerre Mondiale. Les nazis ont décimé toute l’Europe mais n’ont pas non plus gagné la guerre. On y incarnera alors Szymon, un jeune garçon de 12 ans, qui va découvrir un ancien bunker alors qu’il sillonnait le désert nucléaire de la Pologne en quête d’informations sur l’un des compagnons de sa défunte mère.

Un jeu d’aventure en plein univers post-apocalyptique donc, jouable à la première personne et qui sera parsemé de petites énigmes et de révélations sur l’histoire. Le développeur PolyAmorous nous propose sa vision de cette histoire alternative à travers une bande-annonce, mais également avec 13 minutes de gameplay que vous pouvez découvrir plus bas.

Prenez votre agenda, Paradise Lost arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 24 mars. Il sera vendu au prix de 14.99€, et vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhait sur Steam et GOG, avec une offre de lancement loin d’être négligeable sur cette dernière plateforme puisque actuellement affiché à 8,29€.