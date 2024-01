Palworld est enfin disponible, voici son trailer de lancement

Le Pokémon/Zelda/Survie est enfin là

C’est donc dès maintenant que vous pouvez plonger dans le monde énigmatique de Palworld, où vous pourrez y croiser une centaine de Pals à capturer, à décimer, à nourrir ou à réduire en esclavage pour votre survie. Même s’il ne s’agit que de l’accès anticipé, le titre a malgré tout beaucoup à offrir avec des mécaniques de survie complètes et un grand monde ouvert à explorer, que ce soit seul ou à plusieurs. Car si le PvP n’est pour l’instant pas au programme, il est possible de réunir ses amis pour partir à la chasse aux Pals et aux différents défis de cet univers.

Palworld est disponible dès maintenant sur PC via Steam ou le Microsoft Store, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series. Le jeu est également compris dans le Xbox Game Pass et ce dès maintenant.