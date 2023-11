Un nouveau pack PS5 Standard + Call of Duty Modern Warfare III est à un prix imbattable

Où trouver le pack PS5 + Call of Duty Modern Warfare III ?

Ce pack PS5 continent donc l’édition standard de Call of Duty Modern Warfare III, qui inclut également le pack Opérateur Lockpick. Notez cependant qu’il s’agit là de la version dématérialisée du jeu, et qu’aucune copie physique n’est présente dans le bundle. Et c’est peut-être la seule fois où un jeu Microsoft sera vendu en bundle avec une PS5, maintenant que le rachat d’Activision-Blizzard est acté.

Comme pour le pack FC 24, ce bundle est vendu à un prix réellement alléchant. Contrairement aux packs traditionnels avec des jeux PS5, qui sont vendus à 619,99 € (soit 549,99 € pour la console + le prix de base du jeu), ce pack PS5 + Call of Duty Modern Warfare III est proposé au prix de 499,99 € pour son lancement. Ce qui vous fait faire une belle économie de 120 €, même si vous ne comptiez pas jouer à ce jeu, étant donné que la console seule est normalement vendue à 549,99 €. Et si vous recherchiez Call of Duty Modern Warfare III, l’affaire est idéale.

Pour le moment, ce bundle est vendu dans plusieurs enseignes à savoir Amazon, Fnac ou encore Cdiscount. A terme, il repassera au prix de 619,99 €, normalement dès le 23 novembre prochain. Il sera disponible dès le 10 novembre prochain, date de la sortie du jeu.