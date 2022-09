Overwatch 2 : La nouvelle héroïne Kiriko se présente, en plus du Passe de combat de la saison 1

Attendu pour le 4 octobre prochain, Overwatch 2 se fait gentiment attendre par les joueurs et les joueuses. Après avoir présenté le nouveau dps, Sojourn, et le nouveau tank, Junker Queen, c’est au tour du troisième et dernier nouveau héros de se présenter à nous par le biais d’un trailer de gameplay nous dévoilant ses capacités, en plus du premier passe de combat qui fera son arrivée à la sortie du jeu pour la Saison 1.

Kiriko arrive sur le champ de bataille

Kiriko est donc la nouvelle héroïne qui rejoint Overwatch en tant que soutien pour son équipe, et elle nous présente ses capacités dans une courte vidéo de gameplay. En plus de pouvoir escalader les murs comme Genji ou Hanzo, Kiriko aura comme rôle principal de supporter son équipe en soignant ses alliés et en les protégeant de toute attaque.

Cependant les développeurs insiste sur le fait que, même si Kiriko est un personnage de type soutien, elle pourra facilement surprendre ses adversaires dans les mains d’un joueur ou d’une joueuse aguerri, avec notamment sa téléportation et ses kunaïs redoutables lorsqu’ils sont bien placés.

Tout savoir sur le Passe de combat de la Saison 01

Comme dans tous les jeux de nos jours, un passe de combat sauvage fait son apparition, pour donner envie de revenir régulièrement sur le titre à celles et ceux qui veulent obtenir des récompenses en jeu, et Overwatch 2 ne déroge pas à la règle.

En effet, le soft va avoir le droit à son premier passe de combat pour la Saison 1 le jour de la sortie du jeu, qui permettra notamment d’obtenir diverses récompenses comme, des skins, des emotes, des tags, des boosts d’exp, ou encore le magnifique skin mythique pour Genji.

Comme dans tous les passes de combat, il y aura une partie gratuite et une partie payante pour les récompenses. Pour débloquer le segment premium, il faudra débourser 1 000 Overwatch Coins, ce qui représentera 9.99 dollars, soit 9.99€ si tout se passe bien.

De plus, afin d’avancer plus vite dans le passe de combat, il sera possible d’accomplir des défis quotidiens, hebdomadaires, de héros, de saison, etc.

Overwatch 2 sera disponible gratuitement le 4 octobre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et PC.