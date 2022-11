Overwatch 2 présente du gameplay pour son nouveau héros, Ramattra

Histoire de faire en sorte que les 25 millions d’inscrits sur Overwatch 2 restent sur le jeu, Blizzard doit maintenant sortir du contenu plus régulièrement, et le passage en free-to-play aide à cela. La saison 2 de cet opus démarrera la semaine prochaine, et sa principale nouveauté sera d’apporter un membre de plus au roster, en la présence de Ramattra. Ce dernier avait été présenté brièvement avec une vidéo résumant son background, mais on a désormais une meilleure idée de ses capacités grâce à un nouveau trailer qui illustre tous ses pouvoirs.

Un tank bien porté sur l’attaque

Comme on le savait déjà, Ramattra sera orienté tank, et visiblement, c’est un tank bien bourrin. Il disposera d’un sceptre qui lui permettra de créer des boucliers à distance, mais quand il en aura marre, il laissera tomber son bâton magique pour faire parler ses poings en se transformant sous sa forme de Nemesis.

Son attaque ultime consistera à relâcher un essaim de nanobots qui infligera des dégâts aux ennemis et qui réduira ceux causés par ces derniers de 50%.

Ramattra sera disponible dès l’arrivée de la saison 2 d’Overwatch 2, c’est à dire le 6 décembre prochain. Overwatch 2 est maintenant disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.